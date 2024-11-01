edición general
La Comisión Europea pidió al Gobierno limpiar los terrenos de Palomares en 2019

La asociación Ecologistas en Acción en Almería ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito definitivo de conclusiones en el que exige la descontaminación radiactiva de Palomares y ha aportado un informe de la Comisión Europea de 2019 que instaba al Gobierno de España a informar sobre los progresos del plan de remediación definitivo "antes de finales de 2021". El documento es un informe técnico elaborado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea tras una misión de verificación efectuada entre el 18 y el 20 de junio...

Esto era un secreto a voces: "...el Ejército de Estados Unidos realizó enterramientos clandestinos dejando material a 30 centímetros de profundidad en 16,6 hectáreas, y a 25 centímetros en otras 87 hectáreas. Además, ha denunciado la construcción de dos enormes fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos llenas de residuos separados con material aislante, así como el uso de dos contenedores agrícolas y una caseta en el centro del pueblo para guardar material radiactivo al amparo de una simple alambrada."
