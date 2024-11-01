edición general
La Comisión Europea desvela que ardieron 5.000 hectáreas protegidas de Pena Trevinca, un dato que la Xunta oculta

En respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Nicolás González Casares, la Comisión Europea desvela la superficie afectada y que los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) del programa Copernicus muestran que el fuego que arrasó más superficie empezó alrededor del 15 de agosto. La Xunta no lo recogió en sus actualizaciones hasta el martes 19 y lo hizo sin aludir a que lo que estaba ardiendo era un espacio de elevado valor natural en el techo de la comunidad.

YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
A ver derechones elegid vuestra favorita:
- La Comisión es proetarra
- La Comisión es Hamás
- La Comisión es woke
Imag0 #2 Imag0
Yo creo que directamente ni se han enterado
reivaj01 #3 reivaj01
Vamos a ver, yo creo que la comisión va a mala idea y entra demasiado al detalle.
¿A quién no se le han quemado alguna vez 5.000 hectáreas sin darse cuenta?
