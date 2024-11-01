La Comisión Europea desvela que ardieron 5.000 hectáreas protegidas de Pena Trevinca, un dato que la Xunta oculta

En respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Nicolás González Casares, la Comisión Europea desvela la superficie afectada y que los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) del programa Copernicus muestran que el fuego que arrasó más superficie empezó alrededor del 15 de agosto. La Xunta no lo recogió en sus actualizaciones hasta el martes 19 y lo hizo sin aludir a que lo que estaba ardiendo era un espacio de elevado valor natural en el techo de la comunidad.