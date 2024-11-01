Una comisión del Comité Nacional Demócrata rechaza una resolución específica sobre el AIPAC y aprueba una medida más amplia que condena el «dinero oscuro» (EN)

Un comité del Comité Nacional Demócrata (DNC) votó el jueves a favor de rechazar una resolución que condenaba «la creciente influencia» del dinero oscuro y del gasto externo respaldado por empresas en las campañas demócratas, en particular el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC).
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Así que te lo corrijo en la noticia correcta y, entretanto, espero mi merecido...
youtu.be/pS1q8_Ik8Wc
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Madre mía, y que los @admin te toleren ésto tiene delito