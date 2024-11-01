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Una comisión del Comité Nacional Demócrata rechaza una resolución específica sobre el AIPAC y aprueba una medida más amplia que condena el «dinero oscuro» (EN)

Un comité del Comité Nacional Demócrata (DNC) votó el jueves a favor de rechazar una resolución que condenaba «la creciente influencia» del dinero oscuro y del gasto externo respaldado por empresas en las campañas demócratas, en particular el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC).

| etiquetas: sionismo , aipac , eeuu , demócratas
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7 comentarios
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Tkachenko #1 Tkachenko
Los "demócratas", sabes o que...¬¬
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Pertinax #6 Pertinax
#5 Ahora, dilo con la i.
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Pertinax #7 Pertinax *
#5 Pues va a resultar que por una vez tienes razón, me he patinado, la del spam es esta.
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-perez-llorca-reduce-cinco-funcio

Así que te lo corrijo en la noticia correcta y, entretanto, espero mi merecido...
youtu.be/pS1q8_Ik8Wc
:troll:
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Tkachenko #3 Tkachenko
#2 xD xD
Madre mía, y que los @admin te toleren ésto tiene delito
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Pertinax #4 Pertinax *
#3 xD xD xD xD xD
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Tkachenko #5 Tkachenko
#4 reportado por bulo, evidentemente
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menéame