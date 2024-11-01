Comienza la producción en serie del Su-57 mientras Rusia intensifica su dominio aéreo de quinta generación

Este desarrollo supone un salto decisivo para las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en la búsqueda de la superioridad aérea a través de tecnologías avanzadas de baja detectabilidad, letalidad multirol y un alto rendimiento en combate con capacidad de supervivencia frente a amenazas similares. La magnitud de este pedido posiciona al Su-57 como la piedra angular de la futura estrategia de dominio del combate aéreo de Rusia, encargado de desafiar directamente a las flotas de F-22 Raptor y F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de EE. UU. en escenarios de