Comienza la producción en serie del Su-57 mientras Rusia intensifica su dominio aéreo de quinta generación

Este desarrollo supone un salto decisivo para las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en la búsqueda de la superioridad aérea a través de tecnologías avanzadas de baja detectabilidad, letalidad multirol y un alto rendimiento en combate con capacidad de supervivencia frente a amenazas similares. La magnitud de este pedido posiciona al Su-57 como la piedra angular de la futura estrategia de dominio del combate aéreo de Rusia, encargado de desafiar directamente a las flotas de F-22 Raptor y F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de EE. UU. en escenarios de

plutanasio #5 plutanasio
Si ya fracasaron con el armata que prometían miles desplegados imagínate con este caza.... :roll:
#8 Kuruñes3.0
Su dominio aéreo... xD xD xD xD xD xD xD
#7 pozz
VIendo el ridiculo de la fuerza aerea rusa en Ucrania, es gracioso que en este panfleto hablen de dominio aereo ruso xD
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Rusia intensifica su dominio aéreo de quinta generación

Hay que justificar el gasto militar como sea. Rusia debe tener una docena de aviones de quinta generación, los yankis varios cientos (no sé si meter aquí el F-22 y añadir cercas de 200 más) pero hay que acojonar al NATOntado y sacarle las perras.
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Seguimos con divertidas noticias de miedo en Halloween {0x1f47b} {0x1f47b}
Fj_Bs #6 Fj_Bs
dominio aéreo ?? Pero si estando en Guerra no fueron capaces , de dejar a Kiev sin luz y petroleo , con el minimo de victimas , en operaciones especiales , ni han roto relaciones diplomaticas con EEUU ,,,
Cuñado #2 Cuñado
El Su-57, conocido por la OTAN como Felón

Ño, como el Juancar.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Y mira que hasta lo subtitulaban ... xD  media
