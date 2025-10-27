edición general
Comienza la exhumación de la fosa de La Lloba, en Castrillón: podrían hallarse entre 24 y 28 víctimas

El Principado financia esta actuación como muestra de su compromiso con la recuperación de la memoria democrática, apunta el Ejecutivo autonómico en una nota. En el inicio de las labores han participado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo y director del grupo Arqueos, Avelino Gutiérrez, y familiares de posibles víctimas, además del alcalde de Castrillón, Jesús Eloy Alonso, y otros miembros.

¿ Victimas ? Victimas son las de un huracán, esto no son "victimas", son asesinados, y hay que investigarlo y hacer justicia. A ver si empezamos a hablar con propiedad y dejad los eufemismos.
#1 los asesinos tienen víctimas , no veo el eufemismo.
