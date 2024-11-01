La cómica historia del incidente del globo soviético de 1977 | Paper Skies [ENG]  

En noviembre de 1977, pilotos soviéticos recibieron órdenes de derribar un misterioso globo flotando sobre la Ucrania soviética. Aunque esto era supuestamente una tarea rutinaria, no salió exactamente como habían planeado.
Al final del vídeo hay una moraleja para aquellos que se ven envueltos en la desinformación, si alguien te da una solución sencilla a un problema complejo del que no tiene ni puta idea, es que busca otra cosa
