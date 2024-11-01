edición general
La cómica historia del incidente del globo soviético de 1977 | Paper Skies [ENG]

La cómica historia del incidente del globo soviético de 1977 | Paper Skies [ENG]  

En noviembre de 1977, pilotos soviéticos recibieron órdenes de derribar un misterioso globo flotando sobre la Ucrania soviética. Aunque esto era supuestamente una tarea rutinaria, no salió exactamente como habían planeado.

| etiquetas: usrr , globo , intercepción , mig , espías
kumo #1 kumo
Historias de la aviación soviética. Este vídeo tiene otro relacionado sobre el uso de LASERS!! para derribar globos espía xD www.youtube.com/watch?v=NtVTZP3lF1w

Al final del vídeo hay una moraleja para aquellos que se ven envueltos en la desinformación, si alguien te da una solución sencilla a un problema complejo del que no tiene ni puta idea, es que busca otra cosa ;)



CC/ @Batallitas @Charles_Dexter_Ward
