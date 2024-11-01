El cometa interestelar 3I/ATLAS multiplica por 40 su brillo y muestra una atmósfera verde nunca vista en objetos similares

Desde principios de septiembre de 2025, el cometa ha multiplicado por 40 su luminosidad. Los cálculos previos lo situaban en magnitudes mucho más débiles, pero la realidad superó las simulaciones. El aumento podría deberse a una liberación repentina de gas y polvo o a procesos internos propios de un objeto que se formó en condiciones muy distintas a las de nuestro sistema solar. Lo llamativo no es solo la intensidad, sino también la rapidez con la que se produjo el cambio. Esa aceleración pone en jaque las proyecciones sobre cómo evolucionará..