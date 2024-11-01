edición general
El cometa interestelar 3I/ATLAS multiplica por 40 su brillo y muestra una atmósfera verde nunca vista en objetos similares

Desde principios de septiembre de 2025, el cometa ha multiplicado por 40 su luminosidad. Los cálculos previos lo situaban en magnitudes mucho más débiles, pero la realidad superó las simulaciones. El aumento podría deberse a una liberación repentina de gas y polvo o a procesos internos propios de un objeto que se formó en condiciones muy distintas a las de nuestro sistema solar. Lo llamativo no es solo la intensidad, sino también la rapidez con la que se produjo el cambio. Esa aceleración pone en jaque las proyecciones sobre cómo evolucionará..

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
No descartemos que sea Goku con una nueva trasformación.
Xenófanes #5 Xenófanes
Espero que cuando saquen una mejor imágen no salga esto.  media
masde120 #1 masde120
No es un cometa, pero que nadie se alarme, podrían venir en son de paz
Sacronte #4 Sacronte
Ojo, magnitud 12 es chungo de ver si no tienes un cielo oscurisimo y una buena camara de fotos, pero si sigue aumentando el brillo podria ser el primero objeto interestelar visible para la gente con aparatos caseros.
#3 mstk
han encendido motores
