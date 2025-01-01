edición general
El comercio local se muere....y se buscan culpables

El #comercio local se muere... y se buscan culpables, unos a otros, vecinos, políticos, comerciantes... y luego está ese ecosistema de oportunistas y aprovechaos.

Furiano.46 #1 Furiano.46
Amazon. Siguiente pregunta :-D
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1
Y suma Ali Express y Temu
alpoza #5 alpoza
#1 y Temu.
tul #6 tul
#1 las grandes superficies(mencabrona, lidl, etc) tambien han puesto unos cuantos clavos en el ataud del comercio local
#7 DatosOMientes
#1 El cliente, que prefiere comprar más barato con un mejor servicio postventa en lugar de darle su dinero al vecino, dándole un poder increíble a las grandes corporaciones que nos morderá en el culo más pronto que tarde.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 dejadez y mala gestión de empresarios tras heredar la empresa de papa (caso personal)
borre #3 borre
Entre los alquileres y la comodidad del online... Buena suerte.
#11 slender_1
Otro problema es la nula especialización del comercio local.

Si en la tienda te ofrecen confianza y asesoría, obviamente vas a ir ahí pero si te dicen "mira por ahí en la estantería a ver si está" pues mal vamos.
OCLuis #9 OCLuis *
Los clientes que han dejado de comprar en el comercio local y ahora hacen sus compras en Amazon o en cualquier otra página.
#2 pandasucks
A buenas horas. El cadaver lleva oliendo más de 15 años.
#10 daniMate
#2 exacto. Hace ya más de una década que se cargaron el comercio de barrio con los centros comerciales... Ahora los que están por cerrar son los centro comerciales y grandes superficies de hipermercados.
Lorips_ #12 Lorips_
En Barcelona no está pasando. Cada día hay más emprendedores que abren supers 24h, tiendas de móviles, salones de uñas, fruterías...

Hasta se podría decir que hay exceso de comercio local.
