·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4250
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3695
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
4333
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
3953
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
3294
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
más votadas
614
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
369
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
481
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
379
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
755
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
47
clics
El comercio local se muere....y se buscan culpables
El
#comercio
local se muere... y se buscan culpables, unos a otros, vecinos, políticos, comerciantes... y luego está ese ecosistema de oportunistas y aprovechaos.
|
etiquetas
:
comercio
,
local
,
economía
,
comerciantes
2
0
0
K
18
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
18
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Furiano.46
Amazon. Siguiente pregunta
3
K
37
#4
ElenaCoures1
#1
Sí
Y suma Ali Express y Temu
1
K
20
#5
alpoza
#1
y Temu.
0
K
10
#6
tul
#1
las grandes superficies(mencabrona, lidl, etc) tambien han puesto unos cuantos clavos en el ataud del comercio local
3
K
47
#7
DatosOMientes
#1
El cliente, que prefiere comprar más barato con un mejor servicio postventa en lugar de darle su dinero al vecino, dándole un poder increíble a las grandes corporaciones que nos morderá en el culo más pronto que tarde.
0
K
10
#8
Verdaderofalso
#1
dejadez y mala gestión de empresarios tras heredar la empresa de papa (caso personal)
0
K
20
#3
borre
Entre los alquileres y la comodidad del online... Buena suerte.
2
K
23
#11
slender_1
Otro problema es la nula especialización del comercio local.
Si en la tienda te ofrecen confianza y asesoría, obviamente vas a ir ahí pero si te dicen "mira por ahí en la estantería a ver si está" pues mal vamos.
1
K
17
#9
OCLuis
*
Los clientes que han dejado de comprar en el comercio local y ahora hacen sus compras en Amazon o en cualquier otra página.
0
K
13
#2
pandasucks
A buenas horas. El cadaver lleva oliendo más de 15 años.
0
K
10
#10
daniMate
#2
exacto. Hace ya más de una década que se cargaron el comercio de barrio con los centros comerciales... Ahora los que están por cerrar son los centro comerciales y grandes superficies de hipermercados.
1
K
19
#12
Lorips_
En Barcelona no está pasando. Cada día hay más emprendedores que abren supers 24h, tiendas de móviles, salones de uñas, fruterías...
Hasta se podría decir que hay exceso de comercio local.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y suma Ali Express y Temu
Si en la tienda te ofrecen confianza y asesoría, obviamente vas a ir ahí pero si te dicen "mira por ahí en la estantería a ver si está" pues mal vamos.
Hasta se podría decir que hay exceso de comercio local.