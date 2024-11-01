Comer con los pies en la tierra: el decreto que no debe nacer cansado

En abril de 2026, entrará en vigor el nuevo Real Decreto de comedores escolares sostenibles. Y aunque la norma sobre el papel parece un avance, desde la campaña escuelasquesaben.org/
-que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales, sindicales, agrarias y educativas- sentimos que nace con el aliento corto. Porque un menú escolar no es solo una bandeja con nutrientes; es, por encima de todo, una decisión política de primer orden.
Entiendo que los privados están para ganar dinero y te pondrán cualquier cosa a mayor precio, ¿pero un colegio público?
Son decisiones que se toman en el consejo escolar y la lógica dice que tanto a profesores como a padres les interesa.
Yo al menos, que vivo rodeado de colegios, no he visto ninguno que no traiga productos de calidad. Aunque a la empresa hay que tirarle de las orejas de vez en cuando.