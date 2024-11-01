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Comer con los pies en la tierra: el decreto que no debe nacer cansado

Comer con los pies en la tierra: el decreto que no debe nacer cansado

En abril de 2026, entrará en vigor el nuevo Real Decreto de comedores escolares sostenibles. Y aunque la norma sobre el papel parece un avance, desde la campaña escuelasquesaben.org/ -que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones sociales, sindicales, agrarias y educativas- sentimos que nace con el aliento corto. Porque un menú escolar no es solo una bandeja con nutrientes; es, por encima de todo, una decisión política de primer orden.

| etiquetas: cerai , escuelas que saben , menus escolares , decretp
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3 comentarios
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#3 Onaj
Me extraña que haya escuelas públicas en España que no ofrezcan un menú de comedor con alimentación controlada por un nutricionista y con producto local.

Entiendo que los privados están para ganar dinero y te pondrán cualquier cosa a mayor precio, ¿pero un colegio público?

Son decisiones que se toman en el consejo escolar y la lógica dice que tanto a profesores como a padres les interesa.

Yo al menos, que vivo rodeado de colegios, no he visto ninguno que no traiga productos de calidad. Aunque a la empresa hay que tirarle de las orejas de vez en cuando.
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#1 hackerman
Me va a tocar leer la noticia para entenderla? Pq con el título y descripción no me queda claro si es que quieren que las sillas sean más pequeñas...
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ElUltimoMono #2 ElUltimoMono
#1 leer suele ser un buen método para entender cosas. Tanto en el artículo enlazado como aquí escuelasquesaben.org/manifiesto/ te lo dan bastante masticado.
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menéame