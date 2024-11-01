Comentario a «Ocho días, y se acabó», de Tom Tugendhat

Acaba de ver la luz un medio de comunicación personal, nacido en Gran Bretaña, de manos de Tom Tugendhat, diputado conservador y exministro de Seguridad del Reino Unido: The Reset (El Reinicio), donde el ilustre parlamentario firmó «un artículo cuya lectura debería ser obligatoria para todo aquel que tenga responsabilidades en defensa.» El texto, titulado “Ocho días, y se acabó”, plantea una realidad trágica, sobre todo en este tiempo de acelerado rearme mundial en el que parecemos estar: en un escenario de guerra de alta intensidad, el Reino U