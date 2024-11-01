edición general
1 meneos
59 clics

Comedia romántica navideña  

Vídeo que parodia las típicas comedias románticas navideñas, en particular las del popular canal de televisión estadounidense Hallmark.

| etiquetas: navidad , cine , comedia romántica , parodia
1 0 0 K 10 ocio
2 comentarios
1 0 0 K 10 ocio
maria1988 #1 maria1988
Una chorrada que me ha hecho gracia. Creo que lo clavan con The Holiday.
0 K 10
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Por un momento pensé que era algo de Ayuso y Amador
0 K 10

menéame