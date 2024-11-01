Combatir el odio en los tribunales

Mientras la ultraderecha no para de emprender acciones judiciales contra demócratas para criminalizarlos y silenciarlos, nosotros recurrimos poco a la justicia para defendernos de sus campañas de odio.
| etiquetas: artículo , rubén , sánchez , facua , 23 , causas , abiertas , ultraderecha
Qué infierno!
Tras 11 años haciendo periodismo de servicio público y un año persiguiendo en los tribunales a la industria del odio, CTXT y Acción Contra el Odio se casan. Se unen legalmente para enfrentarse al negocio de la desinformación y el bulo, actores poderosos y fuertemente subvencionados mediante dinero público y privado que ponen en peligro la democracia. CTXT y ACO son, desde ahora, Fundación Contexto y Acción. Una organización sin ánimo de lucro, pero con ánimo de batallar en la defensa del buen periodismo y contra la industria del odio.