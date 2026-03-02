El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha revelado que las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron los 11 buques navales iraníes que operaban en el Golfo de Omán [eng]

Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declaró el lunes que la presencia naval de Irán en el Golfo de Omán se ha reducido a “CERO”, y anunció que todos los buques de guerra iraníes que operaban en la vía fluvial estratégica al comienzo de la Operación Furia Épica han sido destruidos. "El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el Golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado", añadió el comando. "La libertad de navegación marítima ha apuntalado la prosperidad económica estadounidense y mundial...