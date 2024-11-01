Comandante del ejército de ocupación, Avi Blot: «Matamos a los palestinos como nunca lo habíamos hecho desde 1967»

El comandante de la región central del ejército de ocupación, Avi Blot, se jactó de haber matado a palestinos en la Cisjordania ocupada. Dijo: “Matamos en cantidades que no se habían visto desde 1967”. Según lo publicado por el periódico Haaretz, Blot admitió, en una reunión privada reciente, que el ejército israelí hace distinciones, en su política de “aplicación de la ley”, entre los judíos y los palestinos que lanzan piedras en Cisjordania ocupada.