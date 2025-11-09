Colonos israelíes apalean a varios palestinos en el sur de Cisjordania

Grupos de colonos israelíes en Cisjordania agredieron en distintas aldeas a lo largo del enclave este domingo a la población palestina. Una vez el Ejército israelí llegó a la escena de los ataques, permitió al grupo de agresores junto a su líder, identificado como el colono Shimon Atiya del asentamiento de Carmel, abandonar el lugar. En otra aldea de la zona, Jaba, los colonos atacaron también al sobrino de Alaa Hadalin, Mari al Maazi, cuya imagen tendido en el suelo rodeado por allegados y dos soldados israelíes compartió en la red social Ins