Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar Viejo, gobernado por el PP y Vox, adjudicó varios contratos en los últimos tres años a María Teresa Álvarez Hernán, cuñada de Isabel Álvarez Díaz, actual concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil e Igualdad (área que gestiona el PP). Tres empresas se presentaron a la licitación, que finalmente se llevó Teresa Álvarez con la mayor puntuación porque la Mesa de Contratación valoró la estética de los platos, “garantizando una presentación exquisita”, y la calidad de los productos.