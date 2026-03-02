Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar Viejo, gobernado por el PP y Vox, adjudicó varios contratos en los últimos tres años a María Teresa Álvarez Hernán, cuñada de Isabel Álvarez Díaz, actual concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil e Igualdad (área que gestiona el PP). Tres empresas se presentaron a la licitación, que finalmente se llevó Teresa Álvarez con la mayor puntuación porque la Mesa de Contratación valoró la estética de los platos, “garantizando una presentación exquisita”, y la calidad de los productos.
Mira que desmontar el "da igual que sea la cuñada si era la oferta más barata" en la entradilla... ¿Es que nadie piensa en que el dinero no es de nadie?
Ahora solo hace falta que IDA diga que han ido a por la concejala para atacarle a ella.