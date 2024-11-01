Un colegio de València se cierra a contrareloj por las últimas lluvias  

El colegio CEIP Cervantes de Sueca, València, traslada a sus alumnos a dependencias municipales tras el ultimo informe de los técnicos después del temporal de lluvias de los días 29 y 30 de septiembre. Se apunta que no se puede garantizar la estabilidad del falso techo del inmueble, como se ve en las fotos que ha empezado a caerse a trozos. [val]
Sí, lo que tu dices genial, pero eso está fuera del alcance de la gente, mira al gobierno blablabla, pero si en redes publicas alteras la demanda y la oferta
Lo arreglamos publicando en redes sociales que todos los niños están en peligro, espantando la demanda de gente en la comunidad valenciana que venga a vivir.
Y o lo arreglan para que la gente pueda vivir o hundimos la especulación inmobiliaria