Un colegio de València se cierra a contrareloj por las últimas lluvias  

El colegio CEIP Cervantes de Sueca, València, traslada a sus alumnos a dependencias municipales tras el ultimo informe de los técnicos después del temporal de lluvias de los días 29 y 30 de septiembre. Se apunta que no se puede garantizar la estabilidad del falso techo del inmueble, como se ve en las fotos que ha empezado a caerse a trozos. [val]