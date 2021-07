El Colegio de Médicos de Pontevedra denuncia por vía penal a los dirigentes de las dos áreas sanitarias de la provincia

Según avisaron, "no solamente representaba un riesgo personal para el médico de caer enfermo por el sobresfuerzo permanente, sino para los propios pacientes, a cuya atención no podía dedicar el tiempo necesario ni la reflexión diagnóstica precisa". Además, destacaron que "no tienen posibilidad de lograr la correcta atención de todos los pacientes que se incluyen en las agendas de una jornada". "Todo esto les priva de una asistencia que, en muchos casos, podría ser decisiva para evitar riesgos de gravedad", añade.