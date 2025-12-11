"Colegialas": cuentas en TikTok que reutilizan con fines sexuales contenido creado por niñas y tienen miles de seguidores · Maldita.es

En Maldita.es hemos analizado 20 cuentas de TikTok que recopilan vídeos de menores reales, en su mayoría niñas y adolescentes usando uniforme o en espacios escolares. 11 de los perfiles usan como reclamo la palabra “colegialas” en su nombre Los vídeos se llenan de comentarios con sugerencias sexuales hacia las chicas aunque TikTok dice prohibir “sexualizar o fetichizar a un menor”. La red social no ha aclarado a Maldita.es si estas publicaciones incumplen sus normas