"Colegialas": cuentas en TikTok que reutilizan con fines sexuales contenido creado por niñas y tienen miles de seguidores · Maldita.es

En Maldita.es hemos analizado 20 cuentas de TikTok que recopilan vídeos de menores reales, en su mayoría niñas y adolescentes usando uniforme o en espacios escolares. 11 de los perfiles usan como reclamo la palabra “colegialas” en su nombre Los vídeos se llenan de comentarios con sugerencias sexuales hacia las chicas aunque TikTok dice prohibir “sexualizar o fetichizar a un menor”. La red social no ha aclarado a Maldita.es si estas publicaciones incumplen sus normas
| etiquetas: colegialas , cuentas , tiktok , fines sexuales
Ahora las dos tienen telefono y saben que se lo puedo inspeccionar en cualquier momento. Y tengo control parental y todo eso, pero es poner puertas al campo.
Tú no has bebido o fumado con 14 o 15 años? era culpa de tus padres? yo lo he hecho y no, no era su culpa.
A lo mejor he sido tan mal hijo como mal padre, nunca se sabe
Siempre creí que era uno de objedivos de dicha red