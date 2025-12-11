edición general
"Colegialas": cuentas en TikTok que reutilizan con fines sexuales contenido creado por niñas y tienen miles de seguidores · Maldita.es

En Maldita.es hemos analizado 20 cuentas de TikTok que recopilan vídeos de menores reales, en su mayoría niñas y adolescentes usando uniforme o en espacios escolares. 11 de los perfiles usan como reclamo la palabra “colegialas” en su nombre Los vídeos se llenan de comentarios con sugerencias sexuales hacia las chicas aunque TikTok dice prohibir “sexualizar o fetichizar a un menor”. La red social no ha aclarado a Maldita.es si estas publicaciones incumplen sus normas

YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
me parece muy bien el artículo y la denuncia, sólo un pero: parte de la idea falsa de que no hay responsables adultos de esas niñas que permiten que se graben a sí mismas y suban esas imágenes públicamente a redes sociales donde pueden ser vistas y malutilizadas por cualquiera. el día en el que penalmente se pueda actuar contra los padres por escurrir su responsabilidad y no proteger a sus hijas ante estos casos, se solucionará el tema. mientras, a seguir viviendo en la ficción de que no tienen padres o de que estos no son responsables de la guarda y custodia de sus hijas. no pidamos a TikTok y demás empresas lo que una generación de padres no está dispuesta a hacer: cuidar, proteger
1 K 35
u_1cualquiera #7 u_1cualquiera *
No puedes estar 24h con tu hija. Puedes educarla, puedes no darle un telefono, pero es muy difícil evitar que tenga una amiga con teléfono y se graben en TikTok. Ejemplo propio, mi hija no tenia telefono y veía YT con una amiga en el teléfono de la amiga.
Ahora las dos tienen telefono y saben que se lo puedo inspeccionar en cualquier momento. Y tengo control parental y todo eso, pero es poner puertas al campo.
Tú no has bebido o fumado con 14 o 15 años? era culpa de tus padres? yo lo he hecho y no, no era su culpa.
A lo mejor he sido tan mal hijo como mal padre, nunca se sabe
1 K 26
Torrezzno #3 Torrezzno
Eso es mas viejo que cagar sentado. Me acuerdo cuando hubo un tiempo que youtube solo me recomendaba mozas sionistas de las fuerzas de autodefensa haciendo bailes y poniendo morritos. Obviamente me los veia todos
0 K 20
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
#3 dudo que las mozas sionazis fueran menores de edad
0 K 10
enochmm #6 enochmm
TikTok no modera estos contenidos porque no le da la gana.
0 K 16
frg #2 frg
¡Mira!, ¡softporn en TicTok!

Siempre creí que era uno de objedivos de dicha red
0 K 11
Catapulta #1 Catapulta
Pues como en todas partes. Ya se irán cerrando y quitando esas listas. Que esto es normal, no por nada todos los años desarticulan redes de pederastia o detienen a violaniños. Si lo de tiktok sorprende es que nunca han estado en Terra.
0 K 10

