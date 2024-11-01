·
12
45
clics
45
clics
Las colecciones del Gran Museo Egipcio
Las colecciones de GEM abarcan desde la prehistoria hasta el período romano. La historia de cada pieza revela un aspecto único de la antigua civilización egipcia.
|
etiquetas
:
gem
,
gran museo egipcio
,
colecciones
10
2
0
K
110
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
110
cultura
#1
elsnons
#0
buen aporte, a favoritos
1
K
29
#2
Jodere
Y eso que mucho lo robaron, sobre todo Inglaterra.
0
K
12
