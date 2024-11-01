edición general
12 meneos
45 clics
Las colecciones del Gran Museo Egipcio

Las colecciones del Gran Museo Egipcio

Las colecciones de GEM abarcan desde la prehistoria hasta el período romano. La historia de cada pieza revela un aspecto único de la antigua civilización egipcia.

| etiquetas: gem , gran museo egipcio , colecciones
10 2 0 K 110 cultura
2 comentarios
10 2 0 K 110 cultura
elsnons #1 elsnons
#0 buen aporte, a favoritos
1 K 29
#2 Jodere
Y eso que mucho lo robaron, sobre todo Inglaterra.
0 K 12

menéame