Colección "Elige tu propia aventura" (Números 21 a 40). Timun Mas, 1985-87

Seguimos con nuestra serie de vídeos sobre la mítica colección de "Elige tu propia aventura". En esta ocasión os mostramos casi todos los números entre el 21 y 40 de la edición española de Timun Mas (1985-87), etapa que tiene algunos de los más interesantes, por ejemplo "Odisea en el Hiperespacio", "Superordenador" o "En globo por el Sahara". Además aportamos más datos sobre la publicación tanto en su versión original como en España.

Deckardio #1 Deckardio
Relacionada: vídeo sobre los números 1.a 20 y el origen de la colección:

www.meneame.net/m/roleros/coleccion-elige-tu-propia-aventura-bantam-19
Magog #2 Magog
De elige tu propia aventura salen nuevos de vez en cuando.

Entretenidos y, si tenéis crios mola jugar con ellos, tomando decisiones en conjunto.

Pd: y ya si queréis subir el nivel algunos de DnD complican la cosa seriamente, y los de Lucha Ficción son buenísimos
ronko #3 ronko *
Yo tenía el de "El secreto de la pirámides" .  media
