Colección "Elige tu propia aventura" (Números 21 a 40). Timun Mas, 1985-87  

Seguimos con nuestra serie de vídeos sobre la mítica colección de "Elige tu propia aventura". En esta ocasión os mostramos casi todos los números entre el 21 y 40 de la edición española de Timun Mas (1985-87), etapa que tiene algunos de los más interesantes, por ejemplo "Odisea en el Hiperespacio", "Superordenador" o "En globo por el Sahara". Además aportamos más datos sobre la publicación tanto en su versión original como en España.