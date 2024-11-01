Colección "Elige tu propia aventura" (Números 21 a 40). Timun Mas, 1985-87  

Seguimos con nuestra serie de vídeos sobre la mítica colección de "Elige tu propia aventura". En esta ocasión os mostramos casi todos los números entre el 21 y 40 de la edición española de Timun Mas (1985-87), etapa que tiene algunos de los más interesantes, por ejemplo "Odisea en el Hiperespacio", "Superordenador" o "En globo por el Sahara". Además aportamos más datos sobre la publicación tanto en su versión original como en España.
| etiquetas: elige tu propia aventura , timun mas , packard , montgomery , librojuegos
www.meneame.net/m/roleros/coleccion-elige-tu-propia-aventura-bantam-19
Entretenidos y, si tenéis crios mola jugar con ellos, tomando decisiones en conjunto.
Pd: y ya si queréis subir el nivel algunos de DnD complican la cosa seriamente, y los de Lucha Ficción son buenísimos