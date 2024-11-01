Una colección de 20.000 hongos, un tesoro biológico único que se conserva en Colombia  

La Colección de Macrohongos del Herbario de la UNAL conserva cerca de 20.000 especímenes en proceso de curaduría, digitalización y organización en bases de datos. Allí se incluyen tanto macrohongos que viven asociados con algas y forman líquenes —esas manchas verdes o anaranjadas que cubren rocas y troncos— como aquellos que crecen independientes. Más que un depósito, se trata de un archivo vivo y diverso que conserva la memoria biológica del país. Dicho acervo es dirigido por la bióloga Viviana Motato Vázquez, doctora en Biodiversidad Vegetal