Colau pide a los barceloneses que no compren en Amazon: "El comercio de proximidad nos necesita"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha animado este jueves a la ciudadanía a no comprar "en Amazon, ni en grandes plataformas que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad", y a hacerlo, por contra, en negocios de barrio para apoyar el comercio de proximidad. Colau se ha sumado así a la recomendación hecha hace unos días por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que también pidió a sus conciudadanos no comprar en Amazon durante estas fiestas navideñas.