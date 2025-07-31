edición general
Leonardo DiCaprio construirá un hotel al norte de Tel Aviv en asociación con una organización israelí

El actor internacional y estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio, en asociación con la empresa inmobiliaria israelí The Hagag Group, sigue adelante con sus planes de construir un hotel ecológico de lujo en el puerto deportivo de Herzliya, en la costa central de Israel, al norte de Tel Aviv.

Andreham #4 Andreham
"Ecologico de lujo", en tierras ocupadas y a manos de unos tipos que estan cometiendo un genocidio.

Para llegar alli, un jet privado; y en el puerto deportivo, un yate que consume a la hora mas que 300 coches al dia.
10 K 114
#12 mcfgdbbn3 *
#4: #GreenWashing. :-P

Luego nos dirán a nosotros que borremos nuestras fotos antiguas "porque contaminan mucho":
www.gov.uk/government/news/national-drought-group-meets-to-address-nat
Delete old emails and pictures as data centres require vast amounts of water to cool their systems.

No dicen "descárgalo y guárdalo en local", que sería lo suyo.
0 K 12
LinternaGorri #1 LinternaGorri
Está bien saber estas cosas. Este además iba de supersolidario y superético
9 K 97
Dr.Who #6 Dr.Who
Construirá otro en Mariupol o ahi se lo impiden sus valores de mierda?
4 K 73
Milmariposas #3 Milmariposas
Bueno, pues un capullo cómplice más que boicotear...
5 K 56
#7 Hombre_de_Estado
Ojalá su proyecto acabe como el Ttitanic...
1 K 40
Supercinexin #10 Supercinexin
#7 Y él como Jack Dawson.
1 K 34
mis_cojones_en_bata #9 mis_cojones_en_bata
#2 descarta y vuelve a enviar.

Nadie revisa las referencias a @admin
0 K 14
cosmonauta #8 cosmonauta *
¡Nunca más volveré a rebobinar la cinta de Titanic en el videoclub!! ¡Que se jodan, por sionistas!
0 K 17
OCLuis #5 OCLuis
#0 Revisa el enlace.
0 K 14
#11 Ethereum
Gran peli el Lobo de Tel Aviv
0 K 8

