El actor internacional y estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio, en asociación con la empresa inmobiliaria israelí The Hagag Group, sigue adelante con sus planes de construir un hotel ecológico de lujo en el puerto deportivo de Herzliya, en la costa central de Israel, al norte de Tel Aviv.
Para llegar alli, un jet privado; y en el puerto deportivo, un yate que consume a la hora mas que 300 coches al dia.
Luego nos dirán a nosotros que borremos nuestras fotos antiguas "porque contaminan mucho":
Delete old emails and pictures as data centres require vast amounts of water to cool their systems.
No dicen "descárgalo y guárdalo en local", que sería lo suyo.
