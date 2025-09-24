Colau pide ayuda para la Flotilla a la Armada

La exalcaldesa de Barcelona -que en su etapa institucional cultivó un discurso de repulsa respecto la carrera militar-, se erige ahora de facto en altavoz de la expedición. «Si se considera que la misión es humanitaria, los Estados deben mandar navíos mucho mejor equipados que los nuestros”. Colau vuelve a convertir así la travesía en un escenario político, donde la gravedad de la crisis que dice querer enfrentar convive sorprendentemente bien con su capacidad para situarse en el centro del foco mediático.