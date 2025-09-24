edición general
Colau pide ayuda para la Flotilla a la Armada

La exalcaldesa de Barcelona -que en su etapa institucional cultivó un discurso de repulsa respecto la carrera militar-, se erige ahora de facto en altavoz de la expedición. «Si se considera que la misión es humanitaria, los Estados deben mandar navíos mucho mejor equipados que los nuestros”. Colau vuelve a convertir así la travesía en un escenario político, donde la gravedad de la crisis que dice querer enfrentar convive sorprendentemente bien con su capacidad para situarse en el centro del foco mediático.

OCLuis #2 OCLuis
Todos estamos con Colau, pero estamos al mismo tiempo presos de esta sociedad que nos ata y nos condena a ser todos los días una pieza más de su maquinaria. Si no fuera así, si no estuviésemos atados a trabajos asfixiantes para poder llegar a fin de mes a base de privaciones estoy seguro de que la flotilla pasaría a ser toda una flota.
antesdarle #3 antesdarle
#2 bueno eso también da para debate a parte, al final el activismo se lo tiene que sufragar uno, y dependiendo de tu situación económica quizá no puedes sumarte a iniciativas que requieren tanto tiempo y un pulmón financiero adecuado, la mala costumbre de tener que comer
#4 arreglenenlacemagico
#2 siempre puedes pedir 3 millones de euros como ellos y hacerte tu flotilla
antesdarle #1 antesdarle
Se podría, lo que viendo como se las gastó Israel en 2010 con el Mavi Marmara, no se como acabaría que un buque de guerra escoltara una flota civil
