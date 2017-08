Colau dice que no tiene "ningún conocimiento" de la participación del Rey en la manifestación

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha revelado que el Ayuntamiento no ha tenido "ningún conocimiento" por parte de la Casa Real de la asistencia de Felipe VI a la manifestación del sábado contra el terrorismo. "Ni antes ni ahora", ha puntualizado, en referencia a la posición de la CUP, que había anunciado que no asistiría si también estaba el monarca. "Creo que no vendrá", ha concluido Colau.