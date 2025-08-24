·
más visitadas
4447
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
7697
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5192
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3964
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
2682
clics
Bill Burr humilla al sionismo por sus excusas al justicar sus crímenes
más votadas
526
EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos
472
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
427
Lo que vale con Begoña no lo hacía con Gallardón: cuando el juez Peinado archivaba denuncias por basarse en recortes de prensa
517
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
450
Si VOX gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
La fundación Fusara, ligada al arzobispado de Madrid, llegó a un acuerdo el pasado 30 de julio para intentar vender 13 de los inmuebles que gestiona en el centro de la capital
madrid
iglesia
especulación
politica
9 comentarios
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
El dinero es el auténtico dios de la s religiones. Y ya veréis cuando en las iglesia católica sean cuatro gatos y empiecen a vender el patrimonio artístico que led hemos regalado
3
K
47
#3
humono
#1
Cuando empiecen a vender ese patrimonio se lo pagaremos tú, yo, y ... a través de acuerdos blablabla.., como la depreciación de lo público. Me temo
1
K
27
#4
millanin
#1
el oro del becerro.
1
K
28
#6
ContinuumST
#1
¿Crees que les importa cuantos fieles tengan? Mi opinión es que les da lo mismo.
0
K
14
#7
Esteban_Rosador
#6
bueno, ya les sobran la mitad de las iglesias. En poco tiempo serán una secta absolutamente minoritaria, las iglesias estarán vacías del todo y las venderán al mejor postor.
0
K
20
#8
ContinuumST
#7
No sé. No sé. Especulando. Les traerá más cuenta que se pague por entrar en la iglesia equis, hache o zeta. Seas o no fiel, así como "turismo artístico".
0
K
14
#9
harverto
En principio, una fundación no puede tener ánimo de lucro, porque para eso ya están las sociedades anónimas, limitadas, etc. Así que a ver cómo se apañan para no pegar un pelotazo.
0
K
14
#2
Katos
Pero si hasta la entradilla confirma que es errónea la noticia.
0
K
6
#5
Esteban_Rosador
*
#2
copio
lo llamativo de este caso es que según la Ley de Fundaciones, los inmuebles no se pueden vender porque fueron donados a la iglesia para que, a través de la renta de los alquileres, el dinero obtenido se destinara a fines benéficos, en concreto, para los niños huérfanos y sin recursos de Madrid. Ahora, si la venta se lleva a cabo, los vecinos serán expulsados de sus casas
De errónea nada.
1
K
27
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
