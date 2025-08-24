edición general
21 meneos
25 clics
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"

200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"

La fundación Fusara, ligada al arzobispado de Madrid, llegó a un acuerdo el pasado 30 de julio para intentar vender 13 de los inmuebles que gestiona en el centro de la capital

| etiquetas: madrid , iglesia , especulación
17 4 1 K 180 politica
9 comentarios
17 4 1 K 180 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El dinero es el auténtico dios de la s religiones. Y ya veréis cuando en las iglesia católica sean cuatro gatos y empiecen a vender el patrimonio artístico que led hemos regalado
3 K 47
humono #3 humono
#1 Cuando empiecen a vender ese patrimonio se lo pagaremos tú, yo, y ... a través de acuerdos blablabla.., como la depreciación de lo público. Me temo
1 K 27
millanin #4 millanin
#1 el oro del becerro.
1 K 28
ContinuumST #6 ContinuumST
#1 ¿Crees que les importa cuantos fieles tengan? Mi opinión es que les da lo mismo.
0 K 14
Esteban_Rosador #7 Esteban_Rosador
#6 bueno, ya les sobran la mitad de las iglesias. En poco tiempo serán una secta absolutamente minoritaria, las iglesias estarán vacías del todo y las venderán al mejor postor.
0 K 20
ContinuumST #8 ContinuumST
#7 No sé. No sé. Especulando. Les traerá más cuenta que se pague por entrar en la iglesia equis, hache o zeta. Seas o no fiel, así como "turismo artístico".
0 K 14
#9 harverto
En principio, una fundación no puede tener ánimo de lucro, porque para eso ya están las sociedades anónimas, limitadas, etc. Así que a ver cómo se apañan para no pegar un pelotazo.
0 K 14
#2 Katos
Pero si hasta la entradilla confirma que es errónea la noticia.
0 K 6
Esteban_Rosador #5 Esteban_Rosador *
#2 copio

lo llamativo de este caso es que según la Ley de Fundaciones, los inmuebles no se pueden vender porque fueron donados a la iglesia para que, a través de la renta de los alquileres, el dinero obtenido se destinara a fines benéficos, en concreto, para los niños huérfanos y sin recursos de Madrid. Ahora, si la venta se lleva a cabo, los vecinos serán expulsados de sus casas

De errónea nada.
1 K 27

menéame