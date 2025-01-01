·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6490
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
4321
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
3769
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
5248
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4171
clics
"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios
más votadas
608
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
410
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
330
Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"
398
Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión
720
Castilla y León mantuvo parados recursos del Gobierno mientras Mañueco pedía más medios a Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
5
clics
Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado
El Ayuntamiento clausuró el local por incumplir la normativa, pero los dueños abrieron una nueva puerta y la Policía Local detuvo al encargado por un delito contra la salud.
|
etiquetas
:
marihuana
,
club marihuaneros
,
komando kalimoxo
1
0
0
K
8
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
8
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente