Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado

El Ayuntamiento clausuró el local por incumplir la normativa, pero los dueños abrieron una nueva puerta y la Policía Local detuvo al encargado por un delito contra la salud.

