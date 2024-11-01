Las colas del hambre proliferan cada vez más en Washington

Los precios de los alimentos subieron otro 3,1 por cien interanual en diciembre, según datos oficiales. Sin embargo, Trump cree que la inflación “ya no es un problema”. Celebra el sólido crecimiento estadounidense (4,3 por cien anualizado en el tercer trimestre del año pasado), los máximos históricos de Wall Street y las rebajas de impuestos que ha aprobado. Pero la segunda economía del mundo evoluciona de forma muy diferente según se trate de personas que viven en la parte baja o alta de la pirámide social. Los hogares más ricos se están...