El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente

El calentamiento y la subida del nivel del agua desencadenan una crisis sin precedentes desde la costa hasta el fondo marino.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
"Esta carencia de datos implica que la evaluación actual de los riesgos podría estar subestimando la verdadera magnitud del problema a escala de toda la cuenca. Es una vulnerabilidad compartida que requiere una respuesta coordinada, según los autores de este trabajo."
WcPC #2 WcPC *
Vamos, que lo predicho por los científicos durante 50 años se está empezando a producir.
Edito: Y no hemos hecho nada para poder tener unos numeritos que no valen nada subiendo.
Gry #3 Gry
Si hay precedentes.

Within a human lifetime, concentrations of CO2 in Earth's atmosphere could reach levels associated with 19 "mass extinctions" that have taken place in the last 534 million years, new research suggests.

www.livescience.com/planet-earth/climate-change/19-mass-extinctions-ha
