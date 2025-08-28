edición general
26 meneos
61 clics
El colapso de la corriente atlántica crítica ya no es poco probable, según un estudio

El colapso de la corriente atlántica crítica ya no es poco probable, según un estudio  

El colapso de una corriente atlántica fundamental ya no puede considerarse un evento poco probable, según concluye un estudio, lo que hace aún más urgente reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles para evitar un impacto catastrófico. La circulación meridional de retorno del Atlántico (Amoc) es una parte importante del sistema climático global. Lleva el agua tropical calentada por el sol a Europa y al Ártico, donde se enfría y se hunde para formar una corriente de retorno profunda. [eng]

| etiquetas: cambio climático
21 5 0 K 381 actualidad
4 comentarios
21 5 0 K 381 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
30 años para que en un 88% de probabilidades tengamos una glaciación y aquí estamos negándolo, quemando bosques, negando las emergencias climáticas, pero el problema soy yo que digo genocidio. Es literalmente no mires arriba.
7 K 99
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El colapso de una corriente atlántica fundamental ya no puede considerarse un evento poco probable, según concluye un estudio, lo que hace aún más urgente reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles para evitar un impacto catastrófico.

La circulación meridional de retorno del Atlántico (Amoc) es una parte importante del sistema climático global. Lleva el agua tropical calentada por el sol a Europa y al Ártico, donde se enfría y se hunde para formar una corriente de retorno…   » ver todo el comentario
0 K 12
Asmode0 #3 Asmode0
Hay que farmear karma que el K20 no se consigue solo.
0 K 12
#4 omega7767
y mientras tanto EEUU lleva medio siglo saboteando cualquier intento mundial de reducir las emisiones contaminantes.

Ahora con Trump, es incluso peor.
0 K 11

menéame