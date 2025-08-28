El colapso de la corriente atlántica crítica ya no es poco probable, según un estudio  

El colapso de una corriente atlántica fundamental ya no puede considerarse un evento poco probable, según concluye un estudio, lo que hace aún más urgente reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles para evitar un impacto catastrófico. La circulación meridional de retorno del Atlántico (Amoc) es una parte importante del sistema climático global. Lleva el agua tropical calentada por el sol a Europa y al Ártico, donde se enfría y se hunde para formar una corriente de retorno profunda. [eng]