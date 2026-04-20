El «cohousing» de El Llar aterriza en Gijón como una alternativa de vida solidaria y alejada de la especulación: «Cada vez más gente tiene inquietud por vivir de otra manera»

El proyecto de vivienda colaborativa en Gijón, impulsado por la cooperativa El Llar, avanza para convertirse en una realidad. Desde hace tres años, esta cooperativa gijonesa, integrada por doce miembros, trabaja en un proyecto de cohousing que tiene como objetivo principal luchar contra la especulación de la vivienda y construir una comunidad en la que los pilares fundamentales sean la ayuda y el cuidado mutuo. Las viviendas colaborativas El Llar, explica Amalio Espinosa, presidente de la cooperativa, nacen de la inquietud de buscar.