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El «cohousing» de El Llar aterriza en Gijón como una alternativa de vida solidaria y alejada de la especulación: «Cada vez más gente tiene inquietud por vivir de otra manera»

El «cohousing» de El Llar aterriza en Gijón como una alternativa de vida solidaria y alejada de la especulación: «Cada vez más gente tiene inquietud por vivir de otra manera»

El proyecto de vivienda colaborativa en Gijón, impulsado por la cooperativa El Llar, avanza para convertirse en una realidad. Desde hace tres años, esta cooperativa gijonesa, integrada por doce miembros, trabaja en un proyecto de cohousing que tiene como objetivo principal luchar contra la especulación de la vivienda y construir una comunidad en la que los pilares fundamentales sean la ayuda y el cuidado mutuo. Las viviendas colaborativas El Llar, explica Amalio Espinosa, presidente de la cooperativa, nacen de la inquietud de buscar.

| etiquetas: vivienda , especulación , cohousing
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7 comentarios
9 2 0 K 134 actualidad
colipan #1 colipan
Llamando de forma cuki a la pobreza
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sotillo #3 sotillo
#1 Es que la vida de los que cada mañana se despiertan como si estuvieran apunto de ser ricos pero hoy no, se ve que cada día más gente no termina de convencerse y se pone a buscar otras cosas
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silvano.jorge #7 silvano.jorge *
Es vivienda colaborativa de cara al envejecimiento, no cohousing.
"los pilares fundamentales sean la ayuda y el cuidado mutuo"
"nacen de la inquietud de buscar una alternativa a la institucionalización del envejecimiento"
#1 #2 #3 #4 #5 #6 El titular es sensacionalista, leeros la noticia.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Volvemos a las corralas con varias familias por piso
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sotillo #4 sotillo
#2 Pues no se si es mejor, pero un adosado con cuatro plantas, hombre, quedará muy cuco pero que quieres que te diga
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sleep_timer #5 sleep_timer
Cohousing = Vivir en una habitacion de mierda por ser pobre.
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
No veo de qué manera esto lucha contra la especulación. Lo único que están haciendo es reaccionar con soluciones de emergencia a la situación tan infame que hay.
Ahora te toca compartir casa con gente que no es ni de tu familia. Si tienes suerte habrá una convivencia agradable, pero como haya que empezar a tomar decisiones sobre reformas en la casa, gastos, etc. esa situación puede ser muy difícil.

Es acojonante que sigan vendiéndonos soluciones a la desesperada como alternativas razonables a lo normal, que es que cada familia tenga una vivienda donde desarrollar su vida.
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menéame