El «cohousing» de El Llar aterriza en Gijón como una alternativa de vida solidaria y alejada de la especulación: «Cada vez más gente tiene inquietud por vivir de otra manera»

El proyecto de vivienda colaborativa en Gijón, impulsado por la cooperativa El Llar, avanza para convertirse en una realidad. Desde hace tres años, esta cooperativa gijonesa, integrada por doce miembros, trabaja en un proyecto de cohousing que tiene como objetivo principal luchar contra la especulación de la vivienda y construir una comunidad en la que los pilares fundamentales sean la ayuda y el cuidado mutuo. Las viviendas colaborativas El Llar, explica Amalio Espinosa, presidente de la cooperativa, nacen de la inquietud de buscar.
| etiquetas: vivienda , especulación , cohousing
"los pilares fundamentales sean la ayuda y el cuidado mutuo"
"nacen de la inquietud de buscar una alternativa a la institucionalización del envejecimiento"
#1 #2 #3 #4 #5 #6 El titular es sensacionalista, leeros la noticia.
Ahora te toca compartir casa con gente que no es ni de tu familia. Si tienes suerte habrá una convivencia agradable, pero como haya que empezar a tomar decisiones sobre reformas en la casa, gastos, etc. esa situación puede ser muy difícil.
Es acojonante que sigan vendiéndonos soluciones a la desesperada como alternativas razonables a lo normal, que es que cada familia tenga una vivienda donde desarrollar su vida.