El cohete chino Tianlong 3 logra por fin realizar una ignición estática

El encendido allana el camino para el primer lanzamiento orbital del Tianlong 3 y habría sido un suceso relativamente rutinario de no ser porque la primera ignición estática que tuvo lugar el 30 de junio de 2024 acabó en un sonoro fracaso (nunca mejor dicho). Y es que recordemos que en aquella prueba la etapa se soltó de la plataforma y terminó alcanzando una altura de varios centenares de metros para estrellarse poco después contra el suelo, explotando en una gran bola de fuego.