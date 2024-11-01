edición general
5 meneos
73 clics
Un código que mezcla x86 y CSS y demuestra que poder hacerse, se puede

Un código que mezcla x86 y CSS y demuestra que poder hacerse, se puede  

Lyra Rebane ha creado una CPU x86 en CSS, todo un atrevido y bizarro invento que combina las instrucciones en código máquina de la CPU x86 con el lenguaje de hojas de estilo CSS de los navegadores web supervitaminado y mineralizado. El resultado, añadiendo una interfaz de entrada y salida, es que se pueden ejecutar programas de x86 directamente en el navegador, sin JavaScript siquiera. El resultado es lento y carente de practicidad, pero ahí queda.

| etiquetas: css , x86 , lyra rebane , cpu , código máquina
4 1 0 K 55 tecnología
sin comentarios
4 1 0 K 55 tecnología

menéame