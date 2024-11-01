Un código que mezcla x86 y CSS y demuestra que poder hacerse, se puede  

Lyra Rebane ha creado una CPU x86 en CSS, todo un atrevido y bizarro invento que combina las instrucciones en código máquina de la CPU x86 con el lenguaje de hojas de estilo CSS de los navegadores web supervitaminado y mineralizado. El resultado, añadiendo una interfaz de entrada y salida, es que se pueden ejecutar programas de x86 directamente en el navegador, sin JavaScript siquiera. El resultado es lento y carente de practicidad, pero ahí queda.