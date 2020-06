Código fuente de Command and Conquer, versión remasterizada en 4K

EA ha publicado el código fuente de dos de sus juegos clásicos de estrategia en tiempo real de la serie Command and Conquer: CnC: Red Alert y CnC: Tiberian Sun. El código fuente es de unos 5 MB. Los nombres de los archivos están todos en mayúsculas. Esto hace que sea fácil saber lo que se ha añadido para el Remaster. La búsqueda de la ruta no utiliza el algoritmo habitual de A*, sino el algoritmo de "Crash and Turn".