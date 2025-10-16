“Código cana” para MAR o Mar

La frase más tramposa de la temporada la pronunció Miguel Ángel Rodríguez ante el juez. «No es información pero tengo el pelo blanco» es un absurdo lingüístico, un trampantojo sin concordancia que solo sirve para confirmar que a MAR la verdad se la bufa si no le vale para lo suyo. Lo interesante de esta proposición adversativa no es el cinismo manifiesto de Rodríguez, sino la elevación de la cana a categoría de autoridad, a evidencia de sabiduría, incluso a justificación para todo