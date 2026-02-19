Los Códices Madrid: el tesoro de Leonardo da Vinci en España digitalizado por la Biblioteca Nacional  

El 13 de febrero de 1967, la Biblioteca Nacional de España anunció el hallazgo de los Códices Madrid I y II, dos manuscritos de Leonardo da Vinci que habían permanecido mal catalogados durante más de un siglo. Con centenares de páginas, están hoy digitalizados y accesibles al público. Los llamados Códices Madrid I y II,identificados como Mss. 8937 y Mss. 8936, forman parte del conjunto de cuadernos científicos redactados por Leonardo entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. Enlace directo en #1
-> leonardo.bne.es/index.html