Los Códices Madrid: el tesoro de Leonardo da Vinci en España digitalizado por la Biblioteca Nacional

El 13 de febrero de 1967, la Biblioteca Nacional de España anunció el hallazgo de los Códices Madrid I y II, dos manuscritos de Leonardo da Vinci que habían permanecido mal catalogados durante más de un siglo. Con centenares de páginas, están hoy digitalizados y accesibles al público. Los llamados Códices Madrid I y II,identificados como Mss. 8937 y Mss. 8936, forman parte del conjunto de cuadernos científicos redactados por Leonardo entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. Enlace directo en #1

Charles_Dexter_Ward #1 Charles_Dexter_Ward
Los códices contienen centenares de páginas con anotaciones y dibujos dedicados a la estática, la mecánica aplicada, los sistemas de engranajes, las máquinas hidráulicas, la geometría y los estudios de fortificación.
-> leonardo.bne.es/index.html
Jakeukalane #2 Jakeukalane
@themarquesito, no es el artículo que te prometí, pero también es un manuscrito interesante :-)
themarquesito #3 themarquesito
#2 No me lo pierdo
