Coches de Vapor: Los grandes olvidados  

Hoy en día pensamos en los coches de vapor como reliquias lentas y primitivas, pero… ¿y si os dijese que existieron coches de vapor tan avanzados y potentes que superaron a los de gasolina? ¿Y si te dijese que hubo un tiempo en el que los coches de vapor eran mayoría? ¿Y si te dijese que hubo coches de vapor competitivos hasta los años 60 e incluso 70? La gran pregunta es: ¿por qué desaparecieron? Estoy convencido de que te voy a contar muchas cosas que desconocías y que te
van a sorprender.
En algunos sitios sobra la paja. Tambien suelen tener residuos arboreos, etc. Pero tal vez el nicho sea demasiado pequeño para desarrollar un vehiculo o motor. Tambien está la utilidad de la cogeneracion.
En su momento hubo diseños muy avazados y el vapor es la mejor opcion en centrales termicas, nucleares, etc.
Un turbina tal vez sea mas eficiente y… » ver todo el comentario
La Biomasa supone un % muy alto de las energias renovables aunque no se use apena para producir electricidad.
En PVasco el 40% de las renovables es Biomasa y en Finlandia un 70%. Un motor de vapor puede quemar una gran variedad de combustibles y utilizarlos para traccion mecanica, producir electricidad u otros usos.
La leña y mucha de la biomasa suele tener mas energia que una bateria del mismo peso. Por ejemplo, una zanahoria, aunque tiene bastante agua, tiene la densidad energetica de una bateria de litio.