edición general
4 meneos
72 clics
coche cae en balsa de purines (CAT)

coche cae en balsa de purines (CAT)

Un vehículo cayó ayer por la mañana en el interior de una balsa de purines de Balaguer, según informaron los Bomberos de la Generalitat,

| etiquetas: ytupensandoqueteniasmaldia , mierda , purines
4 0 3 K 45 actualidad
4 comentarios
4 0 3 K 45 actualidad
woody_alien #4 woody_alien
Van un francés, un inglés y un español y descubren una piscina mágica, que si gritas el deseo cuando te zambulles el agua se torna lo deseado. El francés grita "Champagne!" y se zambulle, el inglés dice "Whisky!" y se lanza, el español resbala en la pasarela y exclama "¡Mierda!".
6 K 74
XavierGEltroll #1 XavierGEltroll
Menuda mierda de noticia.
2 K 27
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Eso con un manguerazo y un ambientador de pino para el retrovisor, arreglao! :popcorn:
1 K 25
Destrozo #2 Destrozo
Coche de mierda
0 K 11

menéame