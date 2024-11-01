Un coche arrolla a varias personas que esperaban para ver un desfile en una localidad holandesa, hiriendo a nueve personas. [ENG]

El incidente no pareció ser deliberado en un primer momento, según informó la policía de Gelderland en las redes sociales, pero se estaba investigando. La gente esperaba para ver un desfile de vehículos decorados con luces navideñas en Nunspeet, una localidad situada a unos 80 kilómetros al este de Ámsterdam. El ayuntamiento de la cercana localidad de Elburg informó en las redes sociales que el desfile se suspendió tras el incidente.