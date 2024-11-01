El coche que acabó con un siglo de matrículas provinciales: el 0000-BBB cumple 25 años en Vitoria

Hace 25 años, el 18 de septiembre de 2000, España implementó una decisión trascendental. Desde ese día no se volvieron a emitir matrículas con códigos provinciales. Faltaban apenas unas semanas para que se cumplieran cien años de la primera, un Clément-Bayard francés al que en octubre de 1900 se le puso un PM-1 en la isla de Mallorca. En Vitoria, hasta se puede ver aún un 'escarabajo' con el código SH de cuando el Sáhara era una colonia española. Aquello empezó con el 0000-BBB que muchos, al verlo, pensarían que es una burda falsificación.