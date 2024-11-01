El coche que acabó con un siglo de matrículas provinciales: el 0000-BBB cumple 25 años en Vitoria

Hace 25 años, el 18 de septiembre de 2000, España implementó una decisión trascendental. Desde ese día no se volvieron a emitir matrículas con códigos provinciales. Faltaban apenas unas semanas para que se cumplieran cien años de la primera, un Clément-Bayard francés al que en octubre de 1900 se le puso un PM-1 en la isla de Mallorca. En Vitoria, hasta se puede ver aún un 'escarabajo' con el código SH de cuando el Sáhara era una colonia española. Aquello empezó con el 0000-BBB que muchos, al verlo, pensarían que es una burda falsificación.
Precisamente fue una ventaja para todos que no hubiera distintivos de ningún tipo para evitar el vandalismo en los coches, practicado por doquier contra los imaginados enemigos de turno. Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, Sevilla-Cádiz, Vascos-Castellanos, Castellanos-Vascos, etc. etc.
Yo viví en primera persona que no quisieran arreglar en Chauchina (Granada) el coche a mi padre, granaino a más no poder, en un taller porque su coche tenía matrícula de Vitoria. Y eso que iba con la mujer, mi hermano y yo con menos de 10 años...