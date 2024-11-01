Coalición saudita anuncia ataque aéreo contra puerto de Yemen

La coalición liderada por Arabia Saudita llevó a cabo un ataque aéreo contra apoyo militar extranjero en el puerto de Mukalla, en la provincia de Hadramaut, al sur de Yemen.El miembro del movimiento Ansar Allah, Mohammed Al-Farah, declaró que las acciones del Consejo de Transición no representan un proyecto nacional, sino una herramienta emiratí para fragmentar Yemen. Advirtió que estos hechos buscan convertir el sur en una esfera de influencia abierta al servicio de proyectos extranjeros y allanar el camino para una presencia sionista.
Recordemos que Arabia Saudita firmó un pacto con Pakistán de apoyo militar mutuo hace poco, en principio esto es contrario a Israel y la creación del estado "Somaliland" que intenta crear Israel.
A mi esto me supera bastante, no sé muy bien si estoy equivocado, pero me parece que esto es un movimiento contra Israel.
Yemen está siendo atacado por Israel y por Arabia Saudí y sus aliados. Israel y Arabia son enemigos, aunque no están en guerra. Estados Unidos planea sobre ambos. Rusia está en guerra con Ucrania, cuyo presidente es de ascendencia judía. China está a lo suyo, y "de buen rollo" insinúa que si Rusia se desintegra, alguien tendrá que explotar los recursos de Siberia. ¿Qué pinta el ataque a Yemen en todo esto? Si Arabia afianza su poder en la zona, ¿tendrá repercusiones en su control de la zona? ¿Cómo puede influir Irán?