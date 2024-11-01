Coalición saudita anuncia ataque aéreo contra puerto de Yemen

La coalición liderada por Arabia Saudita llevó a cabo un ataque aéreo contra apoyo militar extranjero en el puerto de Mukalla, en la provincia de Hadramaut, al sur de Yemen.El miembro del movimiento Ansar Allah, Mohammed Al-Farah, declaró que las acciones del Consejo de Transición no representan un proyecto nacional, sino una herramienta emiratí para fragmentar Yemen. Advirtió que estos hechos buscan convertir el sur en una esfera de influencia abierta al servicio de proyectos extranjeros y allanar el camino para una presencia sionista.