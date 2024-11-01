·
COAC 2026: Y ganó una chirigota de Sevilla en el Concurso de Carnaval del Falla
La agrupación de Antonio Álvarez 'Bizcocho', la comparsa de Jesús Bienvenido, el coro de Julio Pardo y el cuarteto de Moreno y Gago, vencedores de la última noche de coplas
#4
YSiguesLeyendo
luego los miarma hacen su feria de abril para ellos y sólo para ellos con todas las casetas privadas a la que no puedes entrar porque tú no eres socio. pero Cádiz sí los acoge con los brazos abiertos e incluso los premia en sus carnavales. la noche y el día el carácter de los habitantes de una y otra ciudad. y como siempre los gaditanos dando ejemplo, del bueno. lo sevillanos, como siempre, con su orgullo y su altivez, ejemplo del malo. que nadie se le ocurra ir a la feria de abril porque es una fiesta de los sevillanos para los sevillanos, por mucho que la promocionen en la tele. de nada!
3
K
30
#6
selufetto
#4
Buenas, yo soy sevillano, y como la mayoría de los sevillanos, no tengo caseta. Es decir, la mayoría de los sevillanos vamos a la feria como los turistas, sin caseta. Sinceramente, eres ridículo al generalizar con los sevillanos asumiendo que tenemos orgullo y altivez. Además, estás comparando tocino con velocidad. Una cosa es un concurso de carnavales, y otra cosa es una feria. En mi opinión, gente decente y gilipollas hay en Cádiz, en Sevilla, y en cualquier sitio. Todo es mala prensa, que cala perfecto en mentes cerradas como la tuya.
6
K
68
#9
vGeeSiz
#6
ya, el amigo es un social justice warrior, pero sin meditar mucho lo que dice. Es el problema de generalizar tirando "para lo bueno" que metes a una población en un saco por la fama de unos cuantos, que ni tan siquiera son mayoría
0
K
10
#3
founds
aunque tenia otras favoritas, y pienso que anteriores del Bizcocho han sido mejores, se lo merecían
2
K
26
#8
FunFrock
Súper contento con lo conseguido x el Bizcocho. Ya su debut fue impresionante, y la constancia le ha dado el premio.
1
K
20
#5
Sandman
Primero unos catalanes, ahora unos sevillanos... ¡cómo debe de estar el Gago!
0
K
12
#7
Escafurciao
*
seguro que eres malagueño, lo siento miarma.
0
K
8
#1
Escafurciao
El mundo se va al carajo.
0
K
8
#2
joffer
#1
qué dices mi arma?
0
K
12
