edición general
2 meneos
4 clics

La CNMV aprueba la mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a las nuevas condiciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La entidad emitió a principios de semana un nuevo canje para atraer a los inversores del grupo catalán, con una subida de precio del 10% respecto a su propuesta inicial que, sin embargo, no ha dejado convencidos a los accionistas minoritarios ni a gran parte de los inversores que siguen la acción.

| etiquetas: bbva , opa , sabadell , cnmv
2 0 1 K 17 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 17 actualidad
Andreham #1 Andreham
Altos directivos de la CNMV han incrementado su patrimonio en las Islas Caimán en varios millones de euros.
0 K 8
Celebrus #2 Celebrus
Si mejoran el precio es que no le está comprando nadie. A mi esta batalla, a base de anuncios en TV, para encandilar al inversor me parece hasta cómica. A lo mejor nos sorprenden a todos, pero tiene pinta que el BBVA no compra el Sabadell.
0 K 6

menéame