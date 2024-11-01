La CNMV aprueba la mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno a las nuevas condiciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La entidad emitió a principios de semana un nuevo canje para atraer a los inversores del grupo catalán, con una subida de precio del 10% respecto a su propuesta inicial que, sin embargo, no ha dejado convencidos a los accionistas minoritarios ni a gran parte de los inversores que siguen la acción.