La CNMC radiografía la interconexión IP en España: peering gratuito, tránsito y el papel dominante de Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado un informe exhaustivo sobre el estado de la interconexión IP en España, un ámbito esencial para entender cómo circula el tráfico de Internet en nuestro país. El estudio analiza conceptos como peering (público y privado), tránsito IP, puntos de intercambio (IXPs), sistemas autónomos (AS) y CDN on-net, además de desglosar volúmenes de tráfico y distribución geográfica de las conexiones. Según el informe, el 78,87 % de las interconexiones corresponden a peering gratuito...