La CNMC pone contra las cuerdas las nucleares en España con otro expediente muy grave a Iberdrola

Al expediente sancionador por Almaraz, suma ahora otro por Cofrentes, cada uno con posibles multas de hasta 60 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a cargar contra Iberdrola en su investigación a raíz del apagón. Justo cuando se produce un año de ese corte masivo de luz en España, la CNMC ha abierto un expediente sancionador por infracción muy grave contra la nuclear de Cofrentes, en Valencia, propiedad al 100% por Iberdrola. Hace una semana, abrió otro expediente muy grave por la nuclear de Almaraz.