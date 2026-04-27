La CNMC pone contra las cuerdas las nucleares en España con otro expediente muy grave a Iberdrola

Al expediente sancionador por Almaraz, suma ahora otro por Cofrentes, cada uno con posibles multas de hasta 60 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a cargar contra Iberdrola en su investigación a raíz del apagón. Justo cuando se produce un año de ese corte masivo de luz en España, la CNMC ha abierto un expediente sancionador por infracción muy grave contra la nuclear de Cofrentes, en Valencia, propiedad al 100% por Iberdrola. Hace una semana, abrió otro expediente muy grave por la nuclear de Almaraz.
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Que malos la CNMC que multa ahoga a las eléctricas...
Aunque en ninguna parte del artículo dice que la multa es por la infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, por una reducción de producción o suministro sin autorización/Incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad, calificada como "muy grave" durante el apagón.
Así que de "ahogar" o "poner contra las cuerdas" nada. Paran la generación barata para tener que tirar de gas o ciclo combinado y así poder cobrarnos más caro. Pero en el apagón se pasaron de frenada y se lió parda.
Nacionalización de Iberdrola YA