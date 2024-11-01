Las cloacas del PP: todos los delitos por todas partes menos en el juzgado de García Castellón

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes. El ministerio del interior fabricó pruebas falsas, sin haber sido contrastadas, publicadas en medios afines al PP.