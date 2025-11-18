edición general
Clinton afirma que Trump le habló de “algunos grandes momentos” con Jeffrey Epstein

Clinton afirma que Trump le habló de "algunos grandes momentos" con Jeffrey Epstein

El Congreso de EE.UU. publica las grabaciones completas de las declaraciones del expresidente y su esposa sobre su relación con el pederasta convicto

#1 Mesopotámico
Comieron pizza en la puerta todos juntos
Suigetsu #6 Suigetsu
#1 Pizza de queso.
karaskos #9 karaskos
#6 #1 A veces con queso, otras con hot dog.
ombresaco #3 ombresaco
Yo estaba allí, pero no me enteré de nada, aunque me lo dijeron...
#4 concentrado
Está pidiendo a gritos un atentado iraní en suelo estadounidense
Milmariposas #2 Milmariposas
Venga, hombre, tira de la manta. Total, no tienes nada más que perder...
#8 Pivorexico *
Pero al final Trump se la chupó a Bill ? ;

Hay un rumor de qué de dichas imágenes están en manos de H de Putín

www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2025/11/18/por-que-hay-rum
karaskos #10 karaskos
#8 Putin no lo sabemos, pero que el Mossad las tiene -vía Epstein- seguro que sí.

De ahí se explican muchas cosas.
madeagle #5 madeagle
¿De verdad hizo falta que Trump se lo contara personalmente?
Andreham #7 Andreham
El problema es que de lo que diga el fanfarrón del cheeto te puedes creer la mitad, y aún sería generoso.
karaskos #11 karaskos
Bill Clinton ha sido un hacha 8-D  media
