·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6767
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
4299
clics
InfluRatas
4016
clics
Mascotas
5311
clics
Anabel Alonso condena el discurso anti impuestos de la exconcursante de 'MasterChef' atrapada en Dubai: "Una cosa es ser imbécil..."
4905
clics
El ácido comentario de Sarah Santaolalla a Vito Quiles tras sus fotos poniéndose botox: “La polioperada era ella”
más votadas
601
Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
485
InfluRatas
372
Tucker Carlson afirma que Arabia Saudí y Catar detuvieron a agentes del Mossad que planeaban atentados con bombas. (Eng)
285
La IA de Musk y miles de cuentas sionistas tratan de negar el bombardeo de la escuela en Irán
591
España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
39
clics
Clinton afirma que Trump le habló de “algunos grandes momentos” con Jeffrey Epstein
El Congreso de EE.UU. publica las grabaciones completas de las declaraciones del expresidente y su esposa sobre su relación con el pederasta convicto
|
etiquetas
:
clinton
,
epstein
,
trump
,
pederasta
14
3
0
K
167
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
167
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mesopotámico
Comieron pizza en la puerta todos juntos
3
K
49
#6
Suigetsu
#1
Pizza de queso.
1
K
18
#9
karaskos
#6
#1
A veces con queso, otras con hot dog.
1
K
16
#3
ombresaco
Yo estaba allí, pero no me enteré de nada, aunque me lo dijeron...
1
K
22
#4
concentrado
Está pidiendo a gritos un atentado iraní en suelo estadounidense
0
K
19
#2
Milmariposas
Venga, hombre, tira de la manta. Total, no tienes nada más que perder...
0
K
12
#8
Pivorexico
*
Pero al final Trump se la chupó a Bill ? ;
Hay un rumor de qué de dichas imágenes están en manos de H de Putín
www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2025/11/18/por-que-hay-rum
0
K
11
#10
karaskos
#8
Putin no lo sabemos, pero que el Mossad las tiene -vía Epstein- seguro que sí.
De ahí se explican muchas cosas.
0
K
8
#5
madeagle
¿De verdad hizo falta que Trump se lo contara personalmente?
0
K
10
#7
Andreham
El problema es que de lo que diga el fanfarrón del cheeto te puedes creer la mitad, y aún sería generoso.
0
K
8
#11
karaskos
Bill Clinton ha sido un hacha
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay un rumor de qué de dichas imágenes están en manos de H de Putín
www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2025/11/18/por-que-hay-rum
De ahí se explican muchas cosas.