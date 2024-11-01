·
El clima de la Tierra podría pasar de ser un efecto invernadero a un invernadero
La incertidumbre en los modelos climáticos podría significar que los sistemas terrestres se encuentran peligrosamente cerca de sus puntos de inflexión, advierten los científicos. [eng]
5 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
QUE NO ES QUE LA AEMET FALLE O LOS METEOROLOGOS ES QUE ESTA EL CLIMA COLAPSANDO A TAL VELOCIDAD QUE NUESTROS MODELOS NO PUEDEN MEDIRLO
0
K
17
#2
NPCMeneaMePersigue
Trad:
Los sistemas terrestres podrían estar al borde de una desestabilización irreversible a largo plazo, lo que llevaría a nuestro planeta a una trayectoria de «Tierra invernadero», un escenario en el que las temperaturas a largo plazo se mantendrían unos 5 °C (9 °F) por encima de las temperaturas preindustriales, según un nuevo artículo.
En el artículo, publicado en One Earth, los científicos sostienen que las incertidumbres en las proyecciones climáticas significan que los componentes del sistema terrestre podrían correr un riesgo mayor de lo que pensamos de alcanzar puntos de inflexión cruciales, como el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia y el deshielo del permafrost mundial, puntos de desestabilización que, una vez superados, son irreversibles.
«A medida que avanzamos hacia temperaturas más altas, entramos en zonas de mayor riesgo», afirmó Nico Wunderling, coautor del nuevo artículo y científico climático del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y la Universidad Goethe de Fráncfort, ambos en Alemania. Los científicos saben que las temperaturas más altas activarán las interacciones entre los elementos de inflexión, afirmó.
El nuevo artículo «se basa en gran medida» en un artículo de perspectiva de 2018 que relaciona la posibilidad de un efecto invernadero en la Tierra con los puntos de inflexión, afirmó Swinda Falkena, científica climática de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), que no participó en ninguna de las dos publicaciones.
0
K
17
#3
SeñorPresunciones
"Eres tan especial que necesitas educación especial"
0
K
12
#4
JRambo
Ai diomio
0
K
6
#5
cocococo
youtu.be/h59WRlxJHrU
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
