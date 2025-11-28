Los clientes pagarán en su recibo de luz casi el doble por el ‘escudo’ de paradas urgentes de fábricas

Red Eléctrica ha reforzado el mecanismo con más empresas industriales dispuestas a parar, con más potencia eléctrica disponible para asegurar el buen funcionamiento del sistema y con más horas en las que el gestor puede ordenar el parón de factorías en caso de ser necesario. Y el coste que pagarán todos los clientes en el recibo de luz para cubrir el coste de este servicio se ha disparado. El resultado de la puja del denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) es que cerca de una treintena de grandes grupos industriales percibi
| etiquetas: ree , srad , interumpibilidad , escudo red , fabricas
Es el Capitalismo, amigos. Recordemos: Propiedad Privada de los Medios de Producción.
Y lo que es interesante también ¿Cuando esas empresas no cumplan devolverán lo cobrado más indemnizaciones o harán como las que no cumplieron el día del apagón?
Y este sistema también lo tiene Francia donde la mayor generadora es una empresa pública, o Italia.
No tiene nada que ver con el capitalismo, pero ya te conocemos.
Ignoras porque quieres seguir siendo ignorante
Compañías energéticas cobrando 2 veces, y garantizándoles que podrán ir a subasta y subir más el precio cada seis meses o menos.
Un win win total.
Con esto da igual que gobierne el PP o el PSOE, los que mandan, mandan.
Este mecanismo es para poder parar industrias en caso de necesidad.
Compañías energéticas son refinerías que pararían.