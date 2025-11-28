edición general
Los clientes pagarán en su recibo de luz casi el doble por el ‘escudo’ de paradas urgentes de fábricas

Red Eléctrica ha reforzado el mecanismo con más empresas industriales dispuestas a parar, con más potencia eléctrica disponible para asegurar el buen funcionamiento del sistema y con más horas en las que el gestor puede ordenar el parón de factorías en caso de ser necesario. Y el coste que pagarán todos los clientes en el recibo de luz para cubrir el coste de este servicio se ha disparado. El resultado de la puja del denominado servicio de respuesta activa de la demanda (SRAD) es que cerca de una treintena de grandes grupos industriales percibi

| etiquetas: ree , srad , interumpibilidad , escudo red , fabricas
Supercinexin
Es lo que tiene la generación en manos privadas. Es un esfuerzo que debemos hacer todos los Paganini's juntos, en éste el mejor sistema posible que nos hemos dado entre todos, para que porfavor no sufran los pobres capitalistas que, recordemos, son benefactores y héroes de la sociedad que se juegan su propio dinero y si no ya estamos Tú y Yo para pagárselo, con intereses por ser tan buena gente.

Es el Capitalismo, amigos. Recordemos: Propiedad Privada de los Medios de Producción.

enochmm
¿Pero el mecanismo funcionará tan bien como el que pagamos para regular la tensión el día del apagón?
Y lo que es interesante también ¿Cuando esas empresas no cumplan devolverán lo cobrado más indemnizaciones o harán como las que no cumplieron el día del apagón?

#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#_1 La generación no tiene nada que ver con la gestión y la seguridad de la Red que está en manos de la empresa pública REE.

Y este sistema también lo tiene Francia donde la mayor generadora es una empresa pública, o Italia.

No tiene nada que ver con el capitalismo, pero ya te conocemos.
Ignoras porque quieres seguir siendo ignorante :-D

elgranpilaf
Guillotinas ya!!! Cada vez estoy más convencido de que es la única solución

Mimaus
"factorías industriales o compañías energéticas dispuestas a parar a momentos su actividad en caso de emergencia a cambio de recibir una retribución millonaria. Entre los cambios introducidos en el mecanismo figura que a partir de 2026 la celebración de las subastas sea cada seis meses y con la posibilidad de convocar pujas para periodos aún más cortos con una autorización especial de la CNMC."

Compañías energéticas cobrando 2 veces, y garantizándoles que podrán ir a subasta y subir más el precio cada seis meses o menos.
Un win win total.
Con esto da igual que gobierne el PP o el PSOE, los que mandan, mandan.

#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Las compañías eléctricas no cobran dos veces ¿De donde has sacado eso?

Este mecanismo es para poder parar industrias en caso de necesidad.
Compañías energéticas son refinerías que pararían.


